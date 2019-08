Město u příležitosti nadcházejícího výročí 600 let od svého vzniku spustilo na svém oficiálním webu www.taborcz.eu mimořádnou anketu pro veřejnost. Ta rozhodne o 12 největších osobnostech města.

ŽIŽKA I NEDBAL

Podle táborského koordinátora pro komunikaci s veřejností a médii Luboše Dvořáka stačí na webu označit z 24 nominací maximálně 12 nejvýznamnějších osobností města. Na výběr je přitom z takových jmen jako František Křižík, Jan Žižka, nebo Oskar Nedbal. Právě tato trojce v současnosti obsadila první žebříčky ankety, která poběží až do konce září.

TĚŽKÝ VÝBĚR

Užší výběr z okruhu asi 50 osob provedli historici Husitského muzea v Táboře. „Podmínkou nebylo, že se vybraná osobnost musela v Táboře narodit či zemřít, ale přihlíželi jsme k významu díla či přínosu pro město. Pečlivě jsme výběr zvažovali. Je nám jasné, že co člověk, to názor. Spousta zajímavých osobností se do čtyřiadvacetičlenné nominace bohužel nevešla. Je nám to líto, ale nechtěli jsme, aby počet nominací byl rozsáhlejší. Málokdo by se v hlasování vyznal, bylo by to nepřehledné,“ sdělil Luboš Dvořák.

Ředitelka Divadla Oskara Nedbala prozradila, kdo je podle ní nejvýznamnější osobností Tábora. „Samozřejmě jsem volila Oskara Nedbala,“ řekla.

KDE HLASOVAT

Hlasovací lístky budou také součástí zářijových Novin táborské radnice, brzy je zájemci najdou také v Městském infocentru na Žižkově náměstí a v táborské městské knihovně. Vybraná dvanáctka osobností se stane součástí oslav v roce 2020. Každý měsíc se připomene a oslaví jeden význačný člověk.

Nominováni byli: Hana Benešová, František Bílek, Zdeněk Čížkovský, Jan Vítězslav Dušek, Jiří Hanibal, František Heřman, Josef Holeček, Petr Hromádka, Jiří Hrzán, Emanuel Chalupný, Bohumír Janát, Václav Kaplický, Martin Kolář, František Křižík, Josefina Napravilová, Oskar Nedbal, Theodor Petřík, Jan Schmid, Václav Soumar, Ignác Šechtl, Karel Thir, Jaroslav Vacek, Karel Valter, Jan Žižka.