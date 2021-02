V pondělí zahájila firma Daich třetí a finální etapu stavebních úprav Budějovické ulice v Táboře. Jak to vypadalo, můžete vidět na fotografiích Davida Peltána.

Oprava Budějovické ulice v Táboře. | Foto: David Peltán

Úsek od polikliniky ke Křižíkovu náměstí bude uzavřen do října, případně do listopadu. Doprava včetně MHD jezdí po objízdných trasách. Poliklinika je autům přístupná. Semafory na Křižíkově náměstí jsou nastaveny tak, aby hlavní tah byl od ulice Čsl. armády směrem do ulice Na Parkánech či obráceně. Řidičům je k dispozici ulice Havlíčkova, ale pouze ze směru od třídy 9. května. Hned první den se firma pustila do bourání kanalizačních a jiných šachet. Frézování vozovky má začít ve středu.