OBRAZEM: Vyrazili jsme do solných koupelí v rakouském Gmündu

Tábor - Dvěma autobusy se vydalo v sobotu 11. listopadu devadesát členů Klubu Naděje Tábor, který sdružuje rodiny pečující o handicapované děti, na tradiční předvánoční výlet do solných lázní v rakouském Gmündu.

Tato akce patří v klubu mezi ty nejoblíbenější. Každý z rodiny si na výletě najde vždy něco pro sebe. V bazénech s mnoha atrakcemi se vyřádili do sytosti jak děti s postižením, tak jejich sourozenci a samozřejmě na své si přišli i rodiče. Po čtyřech hodinách užívání si a relaxování v solných koupelích se k večeru do Česka navrátila devadesátka příjemně znavených a hlavně spokojených lidiček. A o to právě v klubu jde, protože zvládat složitou a náročnou péči o nemocné děti, nejde bez občasného odpočinku a rozptýlení.

Jana Smržová