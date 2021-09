Ranní červánky přitáhnou moldánky, říká česká pranostika. Pokud opravdu platí, pak pohled na nebe v neděli při východu slunce z rozhledny na Kleti ohlásil příchod oblačnosti a deště.

Nedělní ráno na Kleti. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Co na to říká předpověď počasí? Že v noci z neděle na pondělí od západu do střední Evropy postoupí mělká brázda nižšího tlaku vzduchu a že bude postupně oblačno až zataženo, k ránu pak od jihozápadu ojediněle přijde i slabý déšť nebo přeháňky, ojediněle se objeví i mlhy.