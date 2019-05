Od roku 1982 se v místní sokolovně a na jejím přilehlém prostranství konají zahrádkářské prodejní výstavy. Starousedlíci pamatují dokonce dvě.

O historii a současnosti akce pro milovníky pěstování květin i užitkových plodin pohovořila předsedkyně Místní organizace Českého svazu zahrádkářů Zdena Vokurková. „Dříve se dělaly výstavy na přelomu června a července, a to se vyloženě do vnitřních prostor jenom aranžovalo, pracovali na tom ještě staří zahrádkáři jako pan Kohout a další,“ zavzpomínala.

ZBYLA JEDNA

V té době navázali pořadatelé trvalé kontakty a prodejci v podstatě do teď zachovali místu svou přízeň. „Od té doby v podstatě jezdí stejní lidé. Vše se časem měnilo, a tak jsme k letní výstavě přidružili ještě tu jarní,“ osvětlila. Během let zachovali jen jednu výstavu. „Dříve měl každý svoje zahradnictví a přivezl si své aranže s sebou. Potom přišel úpadek, nyní se vše dělá tady na místě a je to dost náročné,“ dodala důvody sjednocení akcí.

Dle jejích slov se k zahradničení lidé zase vrací. „Svaz nám trochu omladil, už nejsme sedmdesát plus, ale průměr padesát,“ směje se Zdena Vokurková.

Venku se prodávaly výpěstky, sadba, květiny, bylinky, ale i cibule. Nechybělo občerstvení a různé dekorace či zahrádkářské potřeby a hnojiva. Laik si mohl dojít i pro cenné rady. Uvnitř návštěvníci našli aranže ze živých květin, sukulenty a kaktusy, bonsaje či dekorace. Mnoho lidí zaujaly také řezby ze dřeva, stánek s ručními výrobky či díla Korálkářek z Tábora.

DALŠÍ ŠANCE

Kdo nestihl výstavu v Radimovicích, může vyrazit ještě za 14 dní do Chotovin. Tam se podobná akce, ale větší koná od 10. do 12. května v kulturním domě a na přilehlém prostranství. Otevřeno bude od pátku do soboty od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin.

Zahradníci a prodejci ze širokého okolí dovezou svůj sortiment jako sadbu zeleniny, skalničky, trvalky, konifery, okrasné keře, kaktusy, sukulenty, orchideje, roubované okurky, léčivé bylinky, balkónovky, hlízy mečíků, velkokvěté jiřiny, výběr koření, zahrádkářské potřeby a nářadí, výrobky z proutí a plastové či keramické květníky, med a medovinu.

Výrobky zde bude prezentovat i Rolnička Soběslav, nakoupíte také rybičky do jezírek a mnohé další. Pořadatelem je Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chotoviny ve spolupráci s obcí.