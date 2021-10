Jeho majitel Josef Formánek svého osmiletého parťáka bere do volební komise už poněkolikáté.

Dolní Hrachovice mají 116 oprávněných voličů, do sobotního poledne jich odvolilo osmdesát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.