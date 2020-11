Proto se rozhodlo darovat kávovar na třetí covidovou jednotku táborské nemocnice. V pátek předali dar vrchní sestře Janě Nutilové.

"Mnohdy právě dobrá káva je to, co drží zdravotníky při dvanáctihodinové směně na nohou. S velkým respektem držíme palce všem do táborské nemocnice," uvedla veselská radní Monika Škrdlová.