Mnohaletou tradici předvánočního plavání v řece v centru Českého Krumlova nezastavil ani covidový nouzový stav: krumlovští vodní záchranáři, v čele s Milanem Bukáčkem, setkání, tentokrát ve velmi omezeném počtu, pojali alespoň jako vydatný plavecký trénink.

Krumlovští vodní záchranáři si vychutnali tradiční předvánoční plavání ve Vltavě. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

"Předvánoční plavání, někdy i třeba splouvání řeky na raftech, betlém a nakonec večírek pořádáme už spoustu let, jezdívají i kolegové z Rakouska i s jejich prezidentem, ale v tom letošním blázinci to nešlo," vysvětlil velitel Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Český Krumlov Milan Bukáček, který se 23. prosince do silného proudu pětadvaceti metrů krychlových vody za vteřinu pustil s Radkem Tomanem a Tomášem Dvořákem a nastupující generací záchranářů Michalem Svobodou a Radkem Tomanem ml. "Člověk si dá solidní plavecký trénink, po levé straně toku pod jezem pod kostelem už jsem musel pořádně makat," popsal. "Člověk si musí takříkajíc vodu získat pro sebe, aby se s proudem dokázal poprat. Jedete, stojíte skoro na místě, po centimetrech se sunete dopředu… Musíte si pro tu vodu umět hrábnout a mít pro ni cit."