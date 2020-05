Navzdory koronavirové krizi a nouzovému stavu v ČR spustilo město Tábor v dubnu podle plánu pokračování stavebních úprav Budějovické ulice.

Stavba, která výrazně ovlivňuje život města, zejména dopravu, začala v pondělí 6. dubna a potrvá do konce října tohoto roku. Podrobnosti přiblížil starosta Štěpán Pavlík. „S dodavateli a správci sítí jsme se připravovanou realizací podrobně několikrát zabývali právě s ohledem na současnou hygienickou situaci. Po pečlivém zvážení všech souvislostí jsme se rozhodli v akci pokračovat,“ uvedl starosta.

Stejně jako loni i letos čekají na řidiče objížďky, které se týkají také autobusových linek MHD. Budějovická ulice není průjezdná a řidičům není k dispozici Havlíčkova ulice. To vysvětlil Pavel Stolař z odboru investic a strukturálních fondů. „Aktuální etapa zahrnuje část od Havlíčkovy ulice včetně křižovatky Budějovická – Havlíčkova do prostoru mezi vjezdy do polikliniky. To především proto, aby vždy jeden vjezd zůstal volný a poliklinika mohla fungovat. Pacienty a klienty polikliniky upozorňujeme, že provoz polikliniky není omezen. Příjezd k ní je umožněn od Křižíkova náměstí,“ upřesnil.

Jedná se opět o společnou investici města Tábor, Vodárenské společnosti Táborsko a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Město bude investorem chodníků, zeleně, závlahového systému, části konstrukčních vrstev komunikace a plynovodu. Celkové náklady činí přibližně 35 milionů korun včetně DPH.

