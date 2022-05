Novinkou v Království lesa je letos ještě lepší nabídka občerstvení. Nové menu sestavil šéfkuchař restaurace Stodola Michal Hruda a na své si přijdou všichni gurmáni. „Ti, kteří dávají přednost slaným pokrmům, jistě ocení tradiční a dětmi oblíbený „kuřízek“, caesar salát i skvělé bao bun s trahnou kachnou a hoi sin omáčkou,“ představuje vybrané lahůdky z nového menu tisková mluvčí Rodinného areálu Lipno Olga Kneiflová. Zkrátka nepřijdou ani milovníci sladkého. Belgické vafle s ovocem, domácí koláče, horká čokoláda nebo královské nanuky z vlastní výrobny. To je jen malý výčet dobrot, které pro Království lesa připravil tým cukrárny Povidloň v čele s jejím šéfcukrářem Michalem Mandysem. „Zejména nanuky budou jistě v hledáčku dětí i rodičů. Všech šest originálních druhů pochází přímo z naší cukrárny a je připravováno z kvalitních surovin bez přídavků zbytečných přísad,“ doplňuje mluvčí lipenského areálu. Pistáciový Mecháček, vanilkový Lišák Fox nebo jahodové Lipenské srdíčko. Na ta o vše se mohou děti letos těšit.

Vstupenky na místě nebo online

Všichni, kteří se na zahájení sezony v Království lesa vypraví, si mohou zakoupit vstupenky z pohodlí domova na e-shopu lipnocard.cz. Tam se také registrují do věrnostního klubu a využívají pak nejen výhodnější vstupy do mnoha lipenských provozů, ale i další výhody u jiných partnerů. Vstupenky budou k dispozici také na místě. Prodávat se budou v Klientském informačním centru hned vedle centrálního parkoviště, nebo přímo u vstupu do Království lesa.

