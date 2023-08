Připravili jsme pro vás přehled dlouhodobých uzavírek na Táborsku. Mezi ty nejzásadnější patří zejména zavřená jordánská hráz v centru Tábora, most v Rybově Lhotě, most v Mlýnech, plánský most či hlavní tah z Tábora na Mladou Vožici. Jak to na těchto místech vypadá, lze vidět v přiložené fotogalerii.

Dlouhodobé uzavírky na Táborsku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Od 12. června do 26. listopadu je uzavřen hlavní tah na Mladou Vožici, a to z důvodu demolice a výstavy nového mostu v táborské místní části Záluží. Silnice druhé třídy číslo 137 je uzavřena úplně, na dálnici D3 je pak doprava v obou směrech svedena do jednoho pruhu a snížena maximální rychlost. Objízdné trasy jsou vedeny přes Čekanice, Jeníčkovu Lhotu, do Hlinice, auta projedou též z Ratibořských hor do Dobronic u Chýnova a po silnici první třídy číslo 19 do Tábora.

Táborákům v centru komplikuje dopravu uzavírka jordánské hráze, ta začala už na jaře 12. dubna, a trvat má 31 týdnů, zhruba do poloviny listopadu. Po lávce mohou stále přecházet pěší a cyklisté, výjimku z úplné uzavírky mají pouze složky integrovaného záchranného systému, autobusy a vozidla stavby, dopravu řídí semafory. Objízdné trasy jsou vedeny přes Pelhřimovskou a Vožickou ulici, tedy přes Čekanice a lanový most na Pražské sídliště a zpátky.

Aktuální informace k dlouhodobým uzavírkám na Táborsku lze

najít ZDE.

Uzavírka Ústrašické ulice kvůli výstavbě nového plánského mostu komplikuje dopravu v Plané nad Lužnicí už od 21. června 2021, skončit by měla letos v září. Automobily do 3,5 tuny mohou využít provizorní most, nákladní doprava je potom vedena na mosty přes řeku Lužnici v Soběslavi a Táboře.

Nový plánský most otevřou v září. Ten provizorní trápil své okolí hlučností

Semafory je řízena doprava v Rybově Lhotě na Soběslavsku, zde také opravují mostek. Kyvadlově projedou jen osobní vozy, ty nad 3,5 tuny musí volit trasu přes Želeč. Dopravní omezení zde platí od 17. července do 31. října.

Uzavřena je úplně i silnice II/136 v Mlýnech na Táborsku, kde budují nový most. Stavba začala 11. června a uzavírka má skončit 17. prosince. Objížďka je vedena do Tučap ve směru Černovice, Mnich, na Předboř. Ve směru do Vlčevsi se jezdí přes Hlavňov, Budislav a Mnich.

Od 1. července do 31. srpna je uzavřena ulice Na Ohradě v Soběslavi. Staví se tu parkoviště a dělníci pokládají nové chodníky. V Sezimově Ústí je potom kvůli inženýrským pracím od 12. června do 17. prosince úplně zavřená Vítkovecká ulice, ulice Pod Vrbou je neprůjezdná od 8. června do 31. srpna.

Auta musí z Tábora do Mladé Vožice po objížďce, most přes dálnici půjde k zemi

Provoz komplikuje také oprava mostu v Hrobech u Radenína, ta začala 3. dubna a skončit má 27. října. Vozidla do devíti metrů mohou využít objízdnou trasu po místní komunikaci v Nuzbelech, kde je semafor. Nákladní automobily musí jet po komunikacích druhé třídy na Černovice a Věžnou, potom přes I/19 na Obrataň a Chýnov.

Přejezd v Měšické ulici dostane závory, týden přes něj ale nesmí auta ani chodci

Do 2. srpna je zcela zavřený také železniční přejezd v táborské Měšické ulici. Přibrzdit je nutné také v Táboře v Chýnovské ulici, kde od 28. června do 15. září opravují železniční most na trati Tábor – Horní Cerekev. Stavebním úpravám se nevyhnula ani Helsinská ulice v Táboře, kde finišují práce zahájené 5. června, konec se předpokládá 6. srpna.