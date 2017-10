OBRAZEM: Třetí adventní koncert Česká televize věnuje hospicu Jordán

Tábor – Do sídla táborského hospicu Jordán v úterý dorazil štáb České televize s moderátorem Václavem Moravcem, aby o něm natočili medailonek pro letošní adventní koncerty České televize.

Byla to velká radost, zakladatelka a ředitelka hospice Marie Sovadinová si totiž přála, aby si jejich zařízení coby moderátor večera zvolil právě Václav Moravec.

Jordán letos po šesti nezdařených pokusech uspěl v grantovém řízení a stal se jedním z příjemců výtěžku adventního koncertu. Táborské zařízení se na obrazovce objeví o druhé adventní neděli, kdy televize odvysílá v pořadí třetí charitativní koncert.

Moderátor Václav Moravec byl mezi ryze dámským osazenstvem jako doma. Hned v úvodu vtipkoval, že si tady chce zajistit protekci, neboť by rád jednou odešel z tohoto světa doma, v kruhu rodiny. „Hospic Jordán jsem si vybral, protože téma hospicové péče mi přijde rodinně velmi blízké. Takže když jsem měl u dramaturga adventní koncertů možnost si vybrat, řekl jsem si: hospic je moje téma a zvolil si Jordán,“ vysvětlil už vážněji.

Ještě více ho o jeho osobním postoji přesvědčila návštěva u pacientky, o niž tým pracovnic Jordánu pečuje. „Paní Kolářová byla fantastická. Když mi paní doktorka popisovala její příběh, kdy v nemocnici byla na pokraji smrti, ale pak se dostala domů a teď je jako čiperka, jde o malý zázrak. V sobotu byla na zlaté svatbě, zašla i do hospody mezi chlapy, paní najednou ožila. Tím je mi to téma blízké. V moderní době totiž vytěsňujeme smrt a chceme ji nevidět, ale přitom ona je součástí našeho života. Vůbec si neuvědomujeme, jak těm našim nejbližším je, když je dáme do nemocnic nebo ústavů: že se, při vší úctě k personálu, cítí odstrčení. Doma se narodíme - téměř, protože maminky chtějí domů co nejdříve, tak proč chceme smrt vytěsnit za hranice našich domovů? Paní Kolářová je zářným příkladem, proč neležet v nemocnici a trápit se, když teď doma prožila už měsíc a půl skvělého života,“ zamyslel se Václav Moravec nad podstatou života, jehož neoddělitelnou a přirozenou součástí je i smrt.

Táborský hospic se do grantového řízení přihlásil letos posedmé. Až sedmička mu přinesla štěstí. Konkurence byla ohromná, přihlásilo se kolem stovky subjektů. Televizní obrazovce svěří příběhy některých svých pacientů, kteří se rozhodli zemřít doma a využít péče hospice. „Chceme, aby veřejnost věděla, že tato možnost tady existuje. A sdělit, že i vážně nemocný člověk může zůstat doma až do smrti, pokud si to přeje a rodina se o něj postará. Pak nejde jen o čekání na smrt, ale o život až do poslední chvíle. To je ta naše péče, ale bez podpory veřejnosti se neobejdeme,“ přibližuje Marie Sovadinová smysl jejich práce, již stát stále nemíní financovat. „Přitom systémově jsme na tom podobně jako záchranáři nebo hasiči, oni přece taky každý den nevyjedou, ale musí na to být každý den připravení. Přáli bychom si, aby i na hospice systém takto nahlížel,“ doufá ředitelka v lepší budoucnost financování péče o umírající i jejich rodiny. Dnes se stále musejí spoléhat na dárce. Právě i na ty, kteří během adventního koncertu přispějí na konto táborského hospice Jordán.