"Chodím sem kvůli tradici. Jsou tady skauti, kteří sem začali chodit, když jim bylo pět let. Teď jsou to dospělí lidé," říká Hana.Jako tradičně si mohli lidé dojít pro věčný plamínek nejen k Maximu, ale také ke Komerční bance a k dolní bráně hřbitova. Během dvou hodin si Betlémské světlo vyzvedly stovky lidí. Velký počet vtvořily mladé rodiny s dětmi.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici.

Poprvé v ČSSR: 23.12.1989 Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl oddíl bratří Revilliodových / 43.WPuP, který působil jako součást Českého a slovenského exilového skautingu a zároveň jako 43.oddíl Vídeňských skautů a skautek (v rámci této organizace působí také Herbert Grünwald), pod vedením Radka Pavlovce a Ludmily Pavlovcové. Oddíl přivítali skauti z Prahy a Nové Paky. Jedním z organizátorů setkání byl Antonín Sum. Skauti společně Betlémským světlem zapálili svíčku na hrobu Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého junáctví.