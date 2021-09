A co mohli návštěvníci vidět a slyšet? Divadlo Jany Štromské - Divadlo Malé čarodějnice . Dva taneční soubory - jeden táborský, Niggas Appearance (moderní tanec - mix tradičního romského a street dance a RnB), jeden krumlovský (tradiční romský tanec), Amare Romano Čave . Rapové vystoupení táborského kadeřníka ( Laurent Barber ) a spíše tradiční romské ( Vojta Lavička trio - Vojta Lavička, a dva z Gypsy CZ , kteří byli hvězdami večera - kontrabas, akordeon, housle), a pak tři spíše taneční "zábavové" romské kapely - z Tábora, Krumlova, Písku ( Jan Kováč a hosté , Krumlov Boys , Romano Jilo Písek ).

„I přes nepřízeň počasí nakonec dorazilo skoro dvě stě lidí, takže jsme s akcí moc spokojeni. Velkou část festivalu, ať už občerstvení, zajištění bezpečnosti či výběr kapel, naplánovala a zorganizovala sama romská komunita. Cheiron pomohl pouze s formální podporou. Jsme tedy velmi zvědaví, co pro nás nachystají příští rok,“ okomentoval letošní ročník komunitní pracovník Cheironu Jaroslav Gruber. Festival podpořilo město Tábor a Jihočeský kraj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.