Svou návštěvu centra podrobně popsal mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Jak tedy začátek očkování ve čtvrtek probíhal?

Hned první provozní den přijíždíme autem se starostou města Štěpánem Pavlíkem se přesvědčit, jako centrum funguje. Registrujeme navigační systém už od kruhového objezdu u marketu Lidl a blížíme se ke stadionu. Na úvod vládly mírné pochyby, kde přesně má klient zaparkovat, ale iniciativní strážníci Městské policie vše pohotově vylepšili a vyřešili.

Do útrob stadionu vstupujeme vchodem od ulice Václava Soumara. Klienty vedou žlutočerná loga i provizorní značení a šipky přímo na asfaltu. Na začátku čeká každého vyplnění vstupního formuláře, který si lze přinést vytištěný a vyplněný z domova, ale nikdo se nemusí bát, že na místě není pomoc. Právě naopak. Vidíme, že klientů se ujímají hned u vchodu asistentky, které mu ochotně poradí. Vyplnění není nikterak složité. Do formuláře se zapíše i naměřená tělesná teplota. Sledujeme, jak přicházejí obyvatele starší 80 let.

Mnozí berou různé léky, například warfarin na ředění krve. Po vyhodnocení dotazníku se proto přechází k registraci a zde mohou nastat dvě situace. Buď se člověk odebere po červených šipkách do kóje s lékařem, který jej před očkováním prohlédne, anebo jde po žlutých šipkách přímo do očkovacího boxu. Nezaznamenáváme žádné zmatky, vše běží plynule a koordinovaně. Po aplikaci vakcíny senioři pokračují do odpočívárny, kde jsou židličky s patřičnými rozestupy a možností sledovat kostku nad hrací plochou, kde je přesný čas. Na místě jsou automaty na kávu a další nápoje. Nikdo se tu netlačí, míst je dostatek. Když je vše po 15 minutách v pořádku, dostane očkovaný člověk od personálu při výstupu potvrzení o očkování (po 1. dávce) nebo certifikát o očkování (po 2. dávce). Klienti s případným doprovodem odcházejí z táborského stadionu (tedy z očkovacího centra) opačnou stranou – východem směrem k Náchodskému sídlišti. Cestou lze využít značené WC.

Svou maminku přivezla na očkování také Jana Borkovcová. Už odjíždějí. Na naši prosbu řidička stahuje okénko. Obě ženy mají jen slova chvály na organizaci. „Veškerý personál očkovacího centra byl velmi příjemný, vše proběhlo hladce a odjíždíme s dobrým pocitem.“

Zprovoznění táborského očkovacího centra ocenil dopisem hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Dovoluji si poděkovat Vám, pane starosto, pracovníkům krizového řízení a dalším zaměstnancům městského úřadu za aktivní spolupráci při přípravě očkovacího centra, při výstavbě včetně zajištění místní úpravy provozu pro příjezd. Velice děkuji zejména za poskytnutí vhodných prostor v majetku města,“ uvedl hejtman.

Jak hodnotí první den starosta Tábora Štěpán Pavlík, který vše viděl zblízka?

„Byl jsem příjemně překvapen prostorem zimního stadionu. Původně jsme se domnívali, že se očkovací centrum bude na ploše lehce ztrácet, ale centrum jsme zvětšili, takže zabírá celou hrací plochu. Prostor je dostatečně komfortní, snadno průchozí, pohodlná je odpočinková zóna po očkování. Všechno si sedlo. Na úvod jsme trochu měli dopravní problémy s příjezdem a orientací při parkování, ale na místě se vše doladilo. Jsem přesvědčen, že centrum bude dobře fungovat.“

První den provozu očkovacího centra na zimním stadionu byl samozřejmě přítomen i ředitel Nemocnice Tábor Ivo Houška: „Je to velký pozitivní krok hlavně pro veřejnost a pro personál. Prostor, který nabízí zimní stadion, se s našimi vnitřními prostorami v nemocnici nedá absolutně srovnat. Tady se pohybujeme na ploše osmnácti set metrů čtverečních. Pro klienty, kteří se k nám přicházejí očkovat, to znamená rychlý a uvnitř zřetelný průchod. Příjezd je buď linkou městské dopravy, nebo autem na přilehlé parkoviště. Strážníci Městské policie pomáhají s přístupem do prvních dveří stadionu. Uvnitř už je to záležitost našich zaměstnanců.

Logistika je odzkoušená ve všech očkovacích centrech v kraji. Ve čtvrtek očkujeme 420 klientů, v pátek 432. V sobotu bychom měli očkovat zdravotníky mimo nemocnici. Máme naočkovány téměř všechny naše zdravotníky z nemocnice, kteří o to měli zájem, dále valnou většinu seniorů v domech důchodců a v pečovatelských službách. Zhruba z 80 procent máme naočkovanou věkovou kategorii 80+, přičemž příští týden bychom chtěli doočkovat ten zbytek. Tím pádem všechny skupiny z prioritní skupiny 1A budeme mít na konci příštího týdne z 99 procent naočkovány,“ uvedl ředitel táborské nemocnice.