Tento den se slaví jako Den veteránů a odkazuje se k 11. listopadu 1918, kdy francouzský maršál Ferdinand Foch a německý státní tajemník Matthias Erzberger podepsali příměří, které ukončilo boje první světové války. Ve svém projevu to připomněl zástupce velitele Vojenské posádky Tábor Konstantin Kasík. Zmínil také, že současné válečné události na Ukrajině dokazují, že „mír není samozřejmostí“. „Kdo z nás by si loni touto dobou pomyslil, co se dnes děje na východ od našich hranic,“ uvedl Konstantin Kasík.