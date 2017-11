OBRAZEM: Staňte se aspoň na chvíli vědci

České Budějovice – Zajímavý program připravilo Biologické centrum Akademie věd ČR, jež se zapojuje do 17. ročníku největšího vědeckého festivalu v republice – Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR.

V úterý uskuteční dvě přednášky vědeckých pracovníků Biologického centra. V 16 hodin ve studentském kostele v cyklu Akademických půlhodinek představí Lenka Bittová nový, bouřlivě se rozvíjející obor genetiky v přednášce Kdo řídí Vaše geny – seznamte se s epigenetikou. V 18 hodin v kulturním klubu Horká vana v pořadu Science Café pohovoří Jan Frouz o klesající kvalitě půdy v přednášce Drobné organismy nad propastí prostoru a času.

Dny otevřených dveří se konají ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin v obou areálech Biologického centra, tedy v ulicích Branišovská 31 a Na Sádkách 7. Vstup je zdarma, je však nutné předem se registrovat. Podrobný program včetně kontaktů je k dispozici na webových stránkách festivalu www.tydenvedy.cz a Biologického centra www.bc.cas.cz.



Mluvčí Biologického centra Daniela Procházková nabídku rozšiřuje: „Novinkou letošních dnů otevřených dveří jsou tvořivé vědecké workshopy, při nichž si budou moct návštěvníci sami vyzkoušet práci vědce. Zkusí si například analyzovat dědičnou informaci rostlinných virů, určovat ryby v bazénu pomocí sonaru, vypěstovat rostlinu z jediné buňky nebo mikroskopovat půdní živočichy, včely, řasy či sinice. Jako každoročně pak dny otevřených dveří nabídnou návštěvníkům jedinečnou příležitost podívat se do laboratoří a vědeckého zázemí, prohlédnout si moderní přístroje a seznámit se s nejnovějšími metodami biologického a ekologického výzkumu. Prohlídka zavede zájemce například do laboratoře elektronové mikroskopie, do chovu klíšťat, do insektária nebo do skleníků, nebude chybět ani ukázka cenných kolekcí hmyzu,“ zve Daniela Procházková na zajímavý program.