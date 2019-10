Táborský sraz mustangů a automobilů amerických značek se letos nesl v charitativním duchu. Řidiči a další účastníci akce přispívali na chod domácího hospice Jordán. Sbírka trvá do konce roku.

Příspěvky věnovali řidiči, návštěvníci i další organizace. Kolona automobilů vyjela ráno z Tábora do Bechyně a odpoledne se přestavila na Žižkově náměstí. | Foto: Dušan Věřtát

Charitativní sraz mustangů a US Cars vynesl hospicu Jordán více než 90 tisíc korun. Do Tábora dorazilo na pozvání Jaroslava Grepla 142 majitelů silných vozů, do konce roku chtějí shromáždit 200 tisíc. „Zájemci mohou nadále přispívat na transparentní účet či si koupit trička a kalendáře Na Kopečku v klubu Garage,“ informoval organizátor.