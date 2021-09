„Pokud lidé s epilepsií dodržují základní bezpečnostní pravidla, mohou si troufnout v podstatě na jakýkoli sport,“ vysvětlila lékařka Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop. „Epilepsie není jen jedna, takže je třeba ke každému pacientovi přistupovat individuálně, nikdo by se však kvůli své nemoci neměl sportu vzdávat,“ uzavřela.

„Tradiční závod na podporu lidí s epilepsií se skládal z běhu na tři kilometry, desetikilometrové jízdy na kole a dvoukilometrového pádlování. Závod je českou variantou kalifornského Eppie’s Great Race. Je složený tak, aby se ho mohli zúčastnit i lidé s epilepsií – místo plavání závodníci pádlují na lodích. Závodu se zúčastnil i dvacetiletý student Honza, který má epilepsii od dvou let. Do cíle dorazil na 2. místě,“ popsala sobotní závod Veronika Ostrá ze spolku EpiStop.

