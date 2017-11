OBRAZEM: Soběslavská růže letos voněla jehličím

Soběslav - Ve čtvrtek se v Soběslavi konal již 23. ročník floristické soutěže Soběslavská růže. Letos se jí zúčastnilo celkem 35 účastníků z 11 středních škol a tématika soutěže byla spjatá především s lesem. V pátek pak navázala výstava soutěžních prací.

Studenti měli za úkol vytvořit vázanou svatební kytici na téma Hajný se žení, dále lesní polštářek a na závěr Fantazii - objekt určený pro dekoraci vstupního prostoru při pořádání mezinárodní konference o stavu evropských lesních ekosystémů. Řemeslná škola v Soběslavi měla důvod k radosti, její studenti získali dvě zlatá, dvě stříbrná a jedno bronzové umístění.



Patřila mezi ně i osmnáctiletá studentka soběslavské řemeslné školy Karolína Vavrušková z Radkova, jež v kategorii Lesní polštářek získala první místo, v kategorii Fantazie se pak umístila na druhém místě.



"Tuto školu jsem si vybrala, protože mám ráda květiny a přírodu. Také je to pro mě způsob, jak realizovat svou fantazii. Vše, co jsem v kytici i v manžetě použila, bylo výhradně přírodního původu," vysvětlila Karolína Vavrušková.



Devatenáctiletý Marek Jinda z Chotovin získal za svatební kytici druhé místo a za dekorativní panel třetí. K oboru, který si zvolil, měl sklony už od dětství. "Baví mě to už od mala, doma máme velkou zahradu a proto se jednou chci živit jako zahradník a aranžér," uvedl.



Ani třetí soutěžící student pořádající školy neodešel s prázdnou: Filip Hrouda totiž vytvořil nejkrásnější svatební kytici na téma Hajný se žení.



Jak uvedla Gabriela Sokolová Loskotová z pořádající školy, soutěže se neúčastnili pouze jednotlivci. "Kromě jednotlivců soutěžila také tříčlenná družstva. Porotu pak tvořili floristé z praxe, jež dorazili z Třeboně, Kladna a Českých Budějovic," uzavřela. V soutěži družstev pak zvítězil tým pořádající školy. Druhé místo si odnesla střední zahradnická škola v Českých Budějovicích, třetí pak střední odborná škola z Prahy.