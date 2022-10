"Do plánování se zapojili všichni od pedagogů až po děti a jejich rodiče. Cesta za novou zahradou dostala pracovní název Zahrada našich snů, od ní už to byl jen krůček k novému projektu Zahrada sedmi barev, který rozdělil zahradu do sedmi zón podle barev duhy a který měl umožnit dětem se v zahradě učit, hrát si poznávat, pracovat… zkrátka vnímat přírodu všemi smysly," upřesnila učitelka MŠ Barbora Nývltová.