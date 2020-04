Tuto úlohu s chutí přijali František Dědič a Irena Ravandi z Tábora. Během dopoledne mezi jednotlivce ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi rozdělili kolem 300 dezinfekcí v rozpašovacích nádobách. „Pracujeme na týmy, s kolegou jsme si vzali na starost okres Tábor,“ upřesnila Irena Ravandi.

Často jsou podle ní lidé zaskočení, že jen tak dostanou věc, kterou nemohli sehnat. „Lidé mají radost a také jsou udivení, že potřebnou věc, jen tak rozdáváme,“ postřehla.

Pro zásoby si jezdí přímo do centrály nadace do Českých Budějovic. „Tam dezinfekci naši kolegové plní do nádob, kterých je v současnosti nedostatek a špatně se shání,“ dodal František Dědič.

Distribuci se věnují dobrovolně ve svém volném čase. "Naplňuje mě to, v Táboře jsem musela dočasně zavřít kavárnu a je to lepší než sedět doma. Člověku za chvíli totiž chybí sociální kontakt," naznačila Irena Ravandi.

Mezi občany gesto vzbuzuje především pozitivní ohlas. Daniela Peterková ze Soběslavi s manželem neskrývali radost. „Je to úžasné, nechala jsem plno peněz v lékárně za malé dezinfekční gely a zde jsem dostala tak velkou nádobu zdarma,“ podivovala se šestasedmdesátiletá seniorka.

Podle ní je důležité situaci vydržet a hlavně držet spolu. „Hlavně abychom byli zdraví, lidé se snaží být solidární, což je krásné,“ zhodnotila Daniela Peterková.