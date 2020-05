Městský odbor životního prostředí zveřejnil záměr o výstavbě čtyř výrobních a skladovacích hal, parkoviště a dalších objektů v lokalitě Na Pískách.

S monstrózním projektem podobajícím se řešenému plánu u Ševětína nesouhlasí mnoho lidí.

Zamítavý postoj nyní mohou vyjádřit peticí. Gabriela Pospíšilová z Chlebova se o záměru dozvěděla od sousedů. „Informace jsem si pak dohledala, spojila se s dalšími lidmi, co jsou proti a podpořila je, neboť se to dotýká mé rodiny,“ zdůraznila členka petičního výboru.

Plán nenadchl ani Zdeňka Kozlíčka ze Soběslavi. „Skoro stovka doků pro kamiony, to vypadá na jedno z největších překladišť v jižních Čechách, děsí mě ty rozměry, “ upozornil na to, že je počítáno s výměrou přes 20 hektarů.

Pozitiva nenachází

V petičním archu, který lze podepsat na pěti místech, uvádí důvody proti realizaci i možné budoucí dopady. Jak doplnil Petr Maté z Chlebova, u projektu ho znepokojila hlavně krátká doba na podání připomínek. „Je to velmi podivné, stavba nezapadá do krajinného rázu a nemá žádná pozitiva,“ míní.

Mezi negativní dopady patří zvýšení prašnosti, hlučnosti i opotřebení dopravní infrastrukturu „Denně by tu projížděly stovky kamionů, mělo by to vliv i na dopravu do dalších obcí jako Přehořov, Zvěrotice, Mezná, Tučapy a další,“ dodala Gabriela Pospíšilová.

Důsledky prodeje

Prodej pozemků před třemi lety podle ní znamenal ztrátu kontroly nad investorem. „Celá situace je tak důsledkem nevhodného rozhodnutí,“ podotkla. Zemědělskou půdu tenkrát město prodala za tři miliony korun.

#youtube|Bmq2D5icjT8|1786s#

Zadavatelem projektu je společnost PZ Soběslav 2, která slibuje 40 procent zeleně, poldry i vodní prvky. „Zeleň tu můžeme budovat i bez této příšernosti. Prospěšnější by bylo zušlechťovat současnou podobu města, zakládat parky a obnovovat staré,“ naznačil Petr Maté.

Podle něj by realizace narušila podobu města. „Zničí obraz klidného , malého města. Takový návrh se měl projednat nejdříve formou referenda mezi občany, jestli si to tu vůbec přejí a ne je postavit rovnou před hotovou věc,“ zlobí se.