V sobotu od 13 do 18 hodin hrají Shellow Band, od 18 do 20 hodin NE.ŠU.KA a od 20 hodin pak Bryčka. „Country díky Michalu Tučnému do Hoštic prostě patří a my jsme ani na chvilku nepochybovali o tom, že tenhle festival bude pokračovat,“ řekl majitel hospody Petr Zíka, který má zkušenosti s pořádáním koncertů z nedaleké usedlosti Jedraž.