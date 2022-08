Karel Král patřil do tzv. druhého odřadu. „Přijeli jsme večer a druhý den nás čekal úsek, který byl hodně mediálně známý. Hlídali jsme meze a skály nad Hřenskem. Ráno jsme nastoupili na své úseky a pak už jsme jen slézali po hadicích a vedení dolů,“ říká. I když nezažili peklo, jako jejich kolegové v první linii, sáhli si fyzicky na dno. „Kouř, dým, létající jiskry a desítky metrů hadic plných vody. Ale i když to byl mazec, fyzicky jsme vydrželi,“ doplňuje David Šimek.

Nejrozsáhlejší lesní požár v Česku se rozhořel v neděli 24. července. Po počátečním zaváhání se ale sytém ochrany rozjel jako stroj. „Bylo vidět, že tohle funguje. Když si vzpomenu na zmatky při povodních 2002…“ dodává Karel Král.

Ale pohroma ukázala i určité nedostatky. Mimo jiné například to, že jindy kvalitní zásahová obuv není na takovéto dlouhodobé zatížení vhodná. „Když jste si do bot vzali nevhodné ponožky nebo jste podcenili, že vás v botě něco tlačí, večer jste měli nohy v háji. Spousta kluků to odskákalo odřenými palci a puchýři,“ přiblížil problém Jiří Poisl.

Kromě dřiny budou ale hasiči vzpomínat i na věci, které rozbuší srdíčko. „Například zázemí v kempu Moskyt, kde jsme spali. Bylo úžasné. Čisté spaní, dostatek jídla, oblečení. Zaslouží si velké poděkování,“ říká Jiří Poisl a David Šimek dodává: „To ale platí i všechny místní lidi. Snažili se nám pobyt ulehčit co nejvíce.“

O tom třeba svědčí i oběd, který hasiči měli. „To jsi neviděl – kachna a knedlíky. Prostě krása. Před dvaceti lety při povodních jsme si krájeli kolečka salámu, abychom vůbec měli co jíst,“ zakončil Karel Král.

Jen na jednu otázku nechtěl nikdo odpovědět – kde je příčina obrovského požáru. „O tom mluvit nebudeme, není to naše starost. Ale jedno říct můžeme. I Šumava je plná suchých stromů, stejně jako České Švýcarsko. Závěr ať si každý udělá sám.“

Všichni se však shodli na tom, jaký pokrok udělala technika a vybavení za dvacet let od povodní. "Máte vše, co potřebujeme. A když jsme se dívali na vrtulníky a co umějí jejich piloti, klobouk dolů. Navíc vrtulníky mají větší využití, než hasicí letadla. Vrtulník nese vak svodu, vzápětí letí s nějakou bednou nebo pod ním visí záchranář. tyhle stroje byly v Hřensku ve vzduchu pořád," říkají hasiči.

Zdroj: Jiří Poisl, HZS Strakonice

Likvidace požáru rvala 20 dní. Oheň zasáhl oblast o velikosti cca 1050 hektarů. Na místě se vystřídalo 6000 hasičů a nasazeno bylo až dvacet kusů letecké techniky, které shodily tisíce litrů vody. Evakuovány byly desítky lidí z Hřenska a jeho částí a také z Vysoké Lípy u Jetřichovic.