Zdroj: Deník

Zámek postavený koncem 19. století už od poloviny devadesátých let minulého století hledal své nové využití. Když jej rodině Scholleových zabavili komunisté, užívala zámek armáda. Syn majitelů však zámek získal v restituci zpět. Přestože od svých čtyř let vyrůstal v Brazílii, přesídlil zpátky do České republiky, nové využití pro zámek se mu však nalézt nepodařilo. Projekt na centrum pro seniory bohužel nevyšel.

Rodinou tradici atelieru Šechtl a Voseček založil roku 1865 Ignác Šechtl. Na jeho práci navázal Josef Jindřich Šechtl, Josef Šechtl a Marie Šechtlová. Z jejich činnosti se zachoval tematicky mimořádně bohatý archiv čítající statisíce snímků. Rodina fotografů tak po několik generací objevným způsobem mapovala dění ve městě a jeho širokém okolí.

Zámek však utrpěl během čtyřiceti let užívání armádou značnou újmu. Jeho majitel neměl na celkovou rekonstrukci dostatek peněz, a proto se jej nakonec rozhodl prodat. Zámek s anglickým parkem, hospodářskými budovami či rybníkem se tak v roce 2017 objevil v nabídce jedné z realitních kanceláří. Ta jej nabízela za 50 milionů.

Nedávno se zámek podařilo prodat, koupil ho za blíže neurčenou částku podnikatel Ivan Svítek, který má za sebou pestrou manažerskou kariéru. Po absolvování ekonomiky a politologie v Kalifornii byl v letech 1991-92 poradcem tehdejšího československého ministra financí Václava Klause. Pak prošel manažerskými posty v Citibank, Pepsi-Cola International, řídil také GE Money Bank v Brazílii a Home Credit v Rusku.

