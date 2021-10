Od pátku do úterý se v Plané nad Lužnicí konaly tradiční Svatováclavské slavnosti, které si užily všechny generace. Došlo na vernisáž výstavy, divadelní představení, dětské rybářské závody, sraz veteránů, turnaj ve volejbalu i cimbálovou muziku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.