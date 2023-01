Již posedmé se na Silvestra setkali táborští otužilci na Sokolské plovárně. Navázali tak na tradici Štědrovečerního namáčení, které se koná už 32 let. Tentokrát však měla jejich akce i dobročinný záměr: vybrat peníze pro nemocnou Teu z Tábora, která se potýká s následky onkologické léčby.

Otužilci na Silvestra vybírali peníze pro nemocnou Teu z Tábora. | Foto: David Peltán

Do Jordánu se ponořilo 55 otužilců, další desítky je podpořili na břehu. Letos měli na počasí štěstí, teplota vzduchu se pohybovala kolem 11 stupňů, teplota vody pak atakovala tři stupně. Do kasičky se vybralo téměř 18 tisíc korun, dalšími 11 tisíci ještě přispěje webový portál www.showbook.cz. Jak to na Sokolské plovárně vypadalo, můžete vidět na fotografiích Davida Peltána.