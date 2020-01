Dlouhého trvání ta pohádka ale zřejmě mít nebude. Tak si té trochy sněhu užijme, dokud to jde!

Pošlete nám, jak pěkně zasněženo je u vás, nebo tam, kde se právě nacházíte.

Českokrumlovsko je pod sněhem

Do bílého rána se v pondělí probudilo také Strakonicko. Meteorologové naměřili na stanici v Kocelovicích na Blatensku přibližně 0,5 cm sněhu. Je to podruhé, co za letošní zimu sněžilo. Poprvé to bylo 13. listopadu a tehdy stanice měřila 9 cm sněhu.

Fotogalerii stále doplňujeme.