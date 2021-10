„Spolupořadateli jsme již více jak deset let. V naší zrekonstruované hale jsme návštěvníkům nabídli řadu různých aktivit jak pro malé, tak pro větší děti. Prezentujeme tady také naší školu, která slaví 155. výročí založení,“ uvedla ředitelka táborské zemědělky Blažena Hořejší.

Návštěvníci díky tomu mohli nahlédnout pod pokličku činností Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře, jež statek provozuje. Mohli si koupit zakoupit výrobky z farmářského trhu, zajezdit si v koňském kočáře, nahlédnout do stájí či obdivovat nejmodernější zemědělskou techniku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.