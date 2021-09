„Připravili jsme celkem 11 stanovišť, na kterých se děti i rodiče seznámili s tím, co jako ženisté děláme. Kromě toho měli možnost si prohlédnout i vojenskou techniku,“ upřesnil program sobotního dopoledne vrchní praporčík 15. ženijního pluku nadpraporčík Robert Sochor. Zároveň dodal, že se akce zúčastnili i místní dobrovolní hasiči a zástupci vojenské policie. Od devíti dopoledne si tak mohli návštěvníci vyzkoušet na dálku řízení pyrotechnického robota, přelézt po laně nebo uhádnout správný výraz pro vojenský slang.

„Nejvíc se mi líbilo tvoření a potápění lodiček a také střelnice. Tam jsem se trefila z paintbolky do terče z pěti střel dvakrát,“ prozradila devítiletá Jitka Kubalová. Program si pochvalovali i samotní rodiče. „Chodíme sem pravidelně a pokaždé jsme spokojeni. Kluci jsou ještě na některé disciplíny malí, ale i tak jsme si to užili,“ zhodnotila celou akci Martina Kubištová, která přijela do Bechyně ze Sudoměřic.

Kromě jednotlivých stanovišť byla v určité časy nachystaná i názorná ukázka boje zblízka. „Měli jsme připravené tři bloky. Nejprve ukázku boje beze zbraně, ruka proti ruce. Ve druhé části jsme předváděli obranu ruky proti zbraním a na závěr boj se zbraněmi za použití například nože, tyče, polní lopatky,“ popsal jednotlivé ukázky vedoucí instruktor boje zblízka praporčík Daniel Kotlář.

Rozloučení s létem ukončila beseda s Filipem Rožkem, autorem knihy a scénáře filmu Gump, pes, který naučil lidi žít. „Myslím si, že se po nucené covidové pauze dětský den v Bechyni podařil. Přišlo více jak 500 lidí, z toho tak polovina dětí. I počasí nám navzdory předpovědi celkem přálo,“ shrnul jednu z posledních venkovních akcí letošního roku ředitel kulturního střediska Štěpán Ondřich.