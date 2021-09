Pořadatelé mají s turnajem velké plány již na příští rok. "Plánuje se mezinárodní účast. Ta sice byla v plánu již letos, ale z epidemiologických důvodů to nakonec nevyšlo. Tak zas za rok," prozradil Martin Kučera.

Ve finále se utkalo družstvo Asten Johnson Fezko Strakonice A s pražským Steppem. Po celou dobu utkání byl ve vedení strakonický celek a zápas dovedl do vítězného konce. Konečná výsledková listina pak vypadala tak, že první se umístily Strakonice, druhý byl Stepp Praha a třetí Slávie Praha. Turnaje se účastnily také týmy z Děčína a Hradce Králové.

Táborský tým s označením M skončil ve skupině B na druhém místě a postoupil do nedělního semifinále. V nedělních bojích však táborskému "emku" chyběla vyšší produktivita a podlehlo v semifinále strakonickému A týmu. Následně pak i v boji o bronz pražské Slávii a obsadil tak čtvrté místo v turnaji.

Turnaje se zúčastnilo osm týmu z šesti klubů České republiky. Táborský oddíl a Strakonice postavily dva týmy. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech týmech. Táborský tým s označením Č by ve skupině A na čtvrtém místě, ale jednalo se o hráče a hráčky o kategorii mladší či začátečníky. "Tým Č sice nakonec skončil na posledním osmém místě, ale ukázalo se mnoho talentů tohoto krásného vodního sportu," hodnotí trenéři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.