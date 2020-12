Jak uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná, situace na silnici je od rána velmi komplikovaná. V terénu je mnoho dopravních policistů. "Vzhledem k počasí musí dávat řidiči pozor, nepřeceňovat své síly a hlavně používat zimní obutí," zdůraznila, že problémy se stavem vozovek měly dnes hlavně nákladní vozy.

Na Krumlovsku je rizikový úsek na E55 směrem k hranicím. "V těchto místech často kamiony uvíznou, je tam vyšší procento dní, kdy se tam vyskytuje námraza a kluzská silnice," vysvětlila, že nákladní vozy mají v tomto období vždy problémy. "Bývají naložení, často se s nimi utrhne krajnice, kterou přes sníh nevidí a končí v příkopu," zmínila Lenka Pokorná, že většinou nejde o těžké nehody, ale jen zablokování provozu.

Na Choustník jen těžko

Částečně v příkopě byl kamion u obce Skopytce na Táborsku. "Na místě zablokoval komunikaci a nemůže vyjet, o situaci jsme vyrozuměli správu a údržbu silnic," vysvětlila Lenka Pokorná, že nehod od noci evidují opravdu mnoho, ale jde o kolize bez zranění.

Hned za ním doslova klouzal další nákladní vůz. Řidič, který přijel od Tučap uvízl v křižovatce mezi obcemi Chabrovice a Krátošice. "Jedu na Choustník pro brambůrky, situace je všude stejně "výborná", sdělil ironicky.

Podle jeho slov uvízly další dva kamiony před Choustníkem. "Jde o dva Chorvaty, nevyjeli vysoké stoupání do kopce, i když mají nasazené sněhové řetezy, a tak to celé odcouvávají," přiblížil, když i on nasazoval na další cestu na pneumatiky řetězy.

Situace na jihočeských silnicích ke čtvrteční 14. hodině:

Průjezdné je místo dopravní nehody u obce Králova Lhota na Písecku. Havarovalo zde jedno osobní auto.

Kamion zapadl na silnici 12210 v obci Bernartice na Písecku. Vyprošťování se předpokládá zhruba do půl páté odpoledne.

Krátce po jedné hodině odpolední došlo v Šumavské ulici v Kamenném Újezdu k nehodě osobního a nákladního auta. I zde naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Bez zranění se obešel střet dodávky s osobním autem, který se stal v jednu hodinu odpoledne v Českém Vrbném u Českých Budějovic.

Zhruba do 15 hodin se budou odklízet následky nehody dvou nákladních aut u obce Krtov na Táborsku.

Mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner po jedenácté dopolední sdělil: "Od půlnoci došlo v Jihočeském kraji k padesáti dopravním nehodám, naštěstí bez vážnějších následků. Se sjízdností mají problémy kamiony. Nejzávažnější nehoda se stala u Větřní, kde do sypače Správy a údržby silnic narazila dvě osobní auta, následkem byla dvě lehká zranění.

Ke čtvrteční jedenácté hodině ranní se staly tyto nehody:

Provozu v Ústrašické ulici v Plané nad Lužnicí brání od čtvrtečních 9:45 uvíznutý kamion. Řidiči by na místě měli dbát zvýšené opatrnosti.

Další dvě osobní auta se střetla po půl desáté dopoledne v obci Záhoří na Písecku. Místo nehody, která se obešla bez zranění, je podle policistů průjezdné.

Policisté upozorňují na nebezpečnou situaci na silnici 105 u obce Olešník na Českobudějovicku. Kvůli zbytkům sněhu a ledu na silnici se zde v kopci utvořila kolona kamionů.



Krátce před půl desátou dopoledne se v Třeboňské ulici v Lomnici nad Lužnicí srazila dvě osobní auta. I tato nehoda se obešla bez zranění, v místě bude omezený provoz zhruba do oběda.

Ke čtvrteční deváté hodině ranní se v Jihočeském kraji staly tyto nehody:

Průjezdné s opatrností je místo dopravní nehody jednoho osobního auta u Volenic na Strakonicku. Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění.

Dvě osobní auta se srazila na silnici u Soběslavi na Táborsku. Ani zde nedošlo ke zranění žádného z účastníků.

Další dvě auta havarovala u Křemže na Českokrumlovsku. Následky nehody se na místě budou odklízet zhruba do deseti hodin dopoledne.

Kamion uvízl na silnici v obci Kostelec nad Vltavou, a to krátce před čtvrteční devátou hodinou ranní. Místo bude zhruba do 10 hodin neprůjezdné, hlídka policistů odklání dopravu.

Dopravu ve Václavské ulici v Jindřichově Hradci, směrem na výjezd na České Budějovice, blokuje uvíznutý kamion. Policisté odklánějí dopravu z místa nehody.

Omezený je provoz na silnici v Červeném Hrádku na Jindřichohradecku, a to v obou směrech. Brání mu uvíznuté nákladní auto, nepomáhá ani kluzký povrch silnice. Policisté zde pouštějí dopravu kyvadlově.

V Budějovické ulici v Netolicích na Prachaticku došlo kolem půl sedmé k dopravní nehodě. Nákladní auto zde na silnici dostalo smyk a poškodilo dům. Doprava je v místě omezená.

U obce Světlík v okrese Český Krumlov došlo zřejmě kvůli namrzlé a zasněžené silnici k nehodě dvou osobních aut a jednoho sypače. Na místě nad ránem zasahovaly záchranné složky, policisté nehodu vyšetřují. "U obce Světlík zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému u dopravní nehody osobního a nákladního auta. Nehoda si vyžádala tři zranění. Profesionální hasiči ze stanice Frymburk nevyprošťovali, pomohli zdravotníkům ZZS s ošetřením zraněných a jejich transportem do sanitek. Po kontrole aut krátce po 6. hodině jednotka předávala nehodu policistům k šetření," popsala nehodu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Na Krumlovsku vznikly problémy také u Přísečné. Policisté zde kvůli sněhu na silnici doporučují zvýšenou opatrnost.

Krátce před osmou hodinou ranní došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut v Jihlavské ulici v Táboře poblíž Zárybničné Lhoty. Podle informací policie došlo při střetu ke zranění. "Zajištění havarovaných vozidel a úklid vozovky provedla na silnici I/19 u Zárybničné Lhoty profesionální jednotka ze stanice Tábor. Jednalo se o střet dvou osobních aut značek Ford Fiesta a Mercedes Benz. Při nehodě bylo zraněno jedno dítě, které ošetřila ZZS," popsala mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Zhruba do osmi hodin ráno byla částečně neprůjezná silnice u Košic na Táborsku. Skrz se dostala pouze osobní auta, větší a nákladní auta na ledovce neprojela.

V Tchořovicích na Strakonicku havaroval krátce před osmou ráno traktor. Nehoda se obešla bez zranění, místo je pro ostatní dopravu průjezdné.