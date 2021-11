OBRAZEM: Jelenku zaplnila závodní auta. Rallye Krumlov 2021 odstartovalo

Do Rallye Krumlov, které slaví půl století od svého vzniku, se letos přihlásilo 94 posádek. V sobotu se představily na tradičním startu, v Jelení zahradě v Českém Krumlově. Kromě soudobých aut na trať vyrazili i historici, auta vyrobená do začátku 90. let, jako jsou škodovky nebo eskort, do kterého usedl Tomáš Enge, první Čech ve formuli 1, a také legendy, historická auta, která nezávodí na čas, ale hlavně pro diváky.

Slavnostní start Rallye Český Krumlov 2021 v krumlovské Jelence. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Kde všude se rallye jede? Na to odpověděl Pavel Kacerovský, ředitel závodu: "Využíváme hlavně tratě na Krumlovsku, i když zázemí nám poskytuje budějovické závodiště. Rychlostní zkoušky jsou v okolí Rožmitálu na Šumavě, u Kaplice, Sv. Jana nad Malší, na Malontsku nebo u Benešova nad Černou." Program celého závodu najdete zde. OBRAZEM: Jelenka burácí, začíná Rallye Český Krumlov 2019 Přečíst článek › Rallye slaví 50 let od svého vzniku, poprvé se jala v roce 1971. "Letos ale máme teprve 48. ročník. Je to tím, že v 80. letech tehdejší organizátoři přišli o možnost jezdit nejvyšší soutěž, a tak ročník raději zrušili, než aby jeli nižší soutěž, a loni, v roce 2020, se nejelo kvůli covidu," vysvětlil ředitel. Podzim místo jara "I když jsme před rokem řekli, že na podzim jet nechceme, v roce 50. výročí jsme chtěli soutěž uspořádat, a proto jsme tady, v půlce listopadu," doplnil ještě Pavel Kacerovský. Podzimní termín namísto toho tradičního jarního znamená i spoustu změn. "Co se trati týká, ta je hodně jiná. Zatímco v květnu je podél silnic hustý porost, teď jsou tam holé planiny. Do zatáček je dobře vidět, tratě jsou minimálně opticky rychlejší, ale povrch je úplně jiný. Na mnoha místech je i vytahané bláto po těžbě v lesích, jsou porostlé mechem a podobně." Krumlovský medvědář slaví. Už 45 let patří jeho život šelmám v hradním příkopu Přečíst článek ›