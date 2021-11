Došlo na lampionový průvod, ohňostroj, hry pro děti i pouštění přání se svíčkou po vodě. "Vypustili jsme jich kolem stovky, pak je zachytávali kánoisté, aby nedošlo k žádnému ohrožení přírody," vysvětlila se smíchem ředitelka Klára Csirková.

V I MY pomáhají rodinám v Jihočeském kraji a usilují o to, aby společnost lépe porozuměla jejich situaci. Hlavní náplní je terénní služba rané péče, která je určena pro rodiny dětí od narození do sedmi let věku. Poradkyně rané péče jezdí za dětmi, a společně s rodiči hledají cesty, jak dítě rozvíjet.

"Odměnou a satisfakcí pro nás je, když vidíme nějaký pokrok, krůček správným směrem u dítěte i u rodiny. Když se třeba podaří najít asistenta, nebo nastavit a najít způsob vhodné komunikace, který pomůže dítěti s rodinou navázat hlubší kontakt," vysvětlila Klára Csirková.

Pomáhají rodinám, aby náročné období zvládly, půjčují pomůcky a hračky, propojují rodiče s odborníky. Zároveň organizují pobyty a setkávání rodin a pro širokou veřejnost zážitkové a benefiční akce.

Za skvělou práci, kterou denně odvádí při pomoci rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem, dostala soběslavská nezisková organizace I MY ocenění Neziskovka roku 2016.