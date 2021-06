V sobotu pro ně vojáci připravili ukázku vojenské techniky a setkání s patronkou běhu a předsedkyní fondu, brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou.

Avalone je nezisková společnost, která sdružuje popálené děti a děti s poruchou krvetvorby. Jejich spolupráce s vojáky z Velitelství teritoria v Táboře začala v letošním roce, a děti, společně se svými kamarády, rodiči a sourozenci, se nadšeně pustily do společného běhu a sčítání kilometrů na podporu válečných veteránů. Jedním z běžců je osmiletý Antonín Dominik Rácz z Prahy, který od dvou let opakovaně podstupuje léčbu rakoviny kostní dřeně. Jeho příběh před půlrokem zaujal rotmistra Ladislava Novotného ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře, a ten Toníkovi k vánocům nakoupil hračky, a také mu daroval vojenský baret.

Z důvodu chlapcovy nemoci se s ním na sklonku loňského roku nemohl setkat. Osobní setkání bylo jako překvapení připraveno pro Toníka na druhou červnovou sobotu u vystavené vojenské techniky. „Já moc děkuju za ten baret a dárečky,“ zasalutoval chlapec vojákovi, a ruku v ruce shlédli vystavenou techniku, jako je Pandur, Tatra s balistickou ochranou, minomet či ostřelovací pušky.

„Snad každé dítě chce být vojákem,“ usmívá se ředitelka spolku Ivana Nikitinská, a proto si děti odpoledne s vojáky ohromně užily. Do tatry s pomocí vylezl i dvanáctiletý Ondřej, který trpí několika různými onemocněními, a většinu svého života tráví na invalidním vozíčku. I on přijel v květnu až z Litoměřicka, aby se alespoň symbolicky několika metry zapojil do společného běhu.

Brigádní generálka Lenka Šmerdová se s dětmi setkala v prostorách Síně tradic Vojenské policie, kterou děti a jejich rodiče navštívili. Vysvětlila jim úlohu Vojenského fondu solidarity, k jehož podpoře pomohli. „Ne každý chce být vojákem, a ne každý jím může být, ale podobné akce, jako byl tento charitativní běh, nás spojují.“ Generálka Šmerdová se setkala i se dvěma zástupci aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství České Budějovice, poručíkem Ladislavem Jandou a nadrotmistryní Zuzanou Sládkovou, kterým den předtím skončil výcvik ve vojenském újezdu Boletice.

Brigádní generálka spolu s vrchním praporčíkem Velitelství teritoria, štábním praporčíkem Janem Rekem, nadrotmistryní Sládkovou a každým dítětem položila kytičku k pomníku vojákům, padlým v Afgánistánu při atentátu sebevražedného atentátníka. „Já chci znovu k vojákům,“ opakoval večer své babičce tříletý Viktor, jeden z bojovníků Avalone.

Na přípravě společného odpoledne vojáků a dětí s rodiči, se podíleli příslušníci Velitelství teritoria, Vojenské policie Tábor a 42. mechanizovaného praporu. Současně vrchní praporčíci teritoria a mechanizovaného praporu předali generálce Šmerdové šeky na finanční částky, které vojáci věnovali do Vojenského fondu solidarity u příležitosti celoarmádní charitativní akce Běhu pro válečné veterány okolo republiky.

Miroslava Štenclová