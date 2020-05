Výstava v Galerii U Radnice je oslavou jeho 85. narozenin, které měl 13. května. Mimo fotografie lze ve výstavních prostorách zhlédnout obrazy se stejným motivem.

Jeho práce ovlivnila celosvětovou fotografii. Typickým příkladem jeho umění je originální nápad vyfotit nahého muže svírající novorozeně. Na místě lze zakoupit reprodukce v podobě plakátů či pohlednic.

Výstavu si můžete prohlédnout až do 24. července v rozšířené otevírací době od pondělí do neděle vždy od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.