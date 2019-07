K narozeninám podle tiskové mluvčí festivalu Niny Cibulkové pořadatelé dopřáli návštěvníkům větší pódium a prvně den hudby navíc. „Festival býval jen dvoudenní, letos jsme začali už ve čtvrtek. Pro fanoušky to bude záživnější hlavně proto, že jsme pozvali více zahraniční kapel, které s sebou přivezou pyrotechnické efekty. Například The Carburetors z Norska jsou známí svou úžasnou show,“ doporučila z dalšího programu.

Letošní novinkou je například pivní truck, ale také bary z vyřazených autobusů. Ty zaujaly samozřejmě i přítomné návštěvníky. „Považuji to za super nápad, ještě jsem to nikde neviděl. Myslím, že je to nejlepší možnost využití starých vozů,“ pochválil nápad Michal Kabeš.

DOBROČINNÝ PODTEXT

Pokračuje také projekt Fanoušci pomáhají. „Návštěvníci mohou darovat čipy se zbytkem útraty a my vybrané peníze opět dáme nějaké lokální organizaci, loni jsme takto obdarovali soběslavské sdružení I MY a táborské Centrum Kaňka,“ připomněla Nina Cibulková.

V areálu je navíc obrovské množství stánků s občerstvením, zakoupit si lze třeba i festivalová trička, díky platebním čipům se netvoří téměř žádné fronty a odbavení zákazníků zrychlují i speciální čepovací stroje. Zabaví se děti i dospělí, nechybí Beer pong či stolní fotbal. Organizátoři myslí i na životní prostředí, a tak letos podruhé účastníci konzumují nápoje z vratných kelímků, které mohou posloužit i jako vkusný suvenýr. „V sobotu navíc přibude i fotokoutek, kde si budou moci udělat snímek na památku,“ dodala další novinku. Fotografie vyjde na dvacet korun.

NÁVŠTĚVNOST PŘEKVAPILA

Přesto, že byl všední den, do areálu se valily stovky lidí. Kateřina Hořejší, která na želečský festival nedá dopustit, byla také překvapena. „Myslela jsem, že když je čtvrtek, bude to klidnější. Je vidět, že když jde o zábavu, tak si lidé rádi udělají volno,“ uvažovala nahlas.

Opět funguje festivalová seznamka, která se vloni osvědčila. Účastníci nemusí hledat jen lásku, ale jenom nové přátele, kteří fandí podobné hudbě. K seznámení slouží speciální samolepky.

V sobotu se koná také tradiční fotbalový turnaj, který začne v 8 hodin ráno. Přihlášeno je více než deset týmů.