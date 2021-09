V rámci festivalu vystoupil divadelní soubor herců s autismem Dr.amAs se svou třetí divadelní inscenací „Teď mluvím já“, ve které si každý řekl to své. Šest herců vyprávělo šest historek.

Program, jehož součástí bylo divadlo, autorská tvorba, debata i výstava, se v neděli odpoledne snažil přiblížit běžný život lidí s autismem, jejich odlišné vnímání a prožívání situací. Zúčastnilo se jej více jak 80 lidí. Jak to na festivalu vypadalo, můžete vidět v přiložené fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.