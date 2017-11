OBRAZEM: Dva roky žili legionáři ve vlaku, jehož replika se zastavila v Táboře

Tábor – Obyčejní vojáci se museli spokojit s dřevěnou lavicí, generálu Janu Syrovému se domů z bojů první světové války cestovalo o něco pohodlněji.

Zima ale v dřevěných vagonech během ruských mrazů a byla všem. I generálovi v salonní voze.

Replika vlaku, jenž po Transsibiřské magistrále dva roky vezl československé legionáře do vlasti, zastavila svou pouť v Táboře. Třináct vagonů je možné si prohlédnout každou celou hodinu, navýše do 16 hodin, až do neděle. Pak se vlak přemístí do Prachatic. Dosud objel 25 míst republiky.

Tomáš Gál z Československé obce legionářské uvedl, že 13 vagonů je pouze zlomkem z počtu, jaký měl vlak v roce 1918. Přepravit musel kolem 62 tisíc vojáků, kteří měli k dispozici kolem 11 tisíc vagonů. Domovem se jim stal na dva roky.

„Bolševici je nechtěli pustit z Ruska domů, protože mezi místním obyvatelstvem neměli velkou podporu a v první fázi režimu se tedy opírali o dobrovolníky z ciziny,“ zmiňuje Tomáš Gál anabázi československých legionářů. Vojáci se pak navíc v roce 1920 neplánovaně připletli do ruské občanské války a ačkoli doma už byl mír, oni dál přicházeli o životy. Ve vlaku Tomáš Gál představil expozici každého vagonu, které zrekonstruovali podle dobových fotografií.

V originálech, které se nedochovaly, cestoval například pozdější prezident Ludvík Svoboda nebo Karel Kuttelwascher, jenž potom za druhé světové války velel pražskému povstání. S legionáři se vraceli spisovatelé, malíři nebo herci. Například Zdeněk Štěpánek, který již na Sibiři hrál divadlo. Salonní vagon byl na hony vzdálený podobě vozům pro obyčejné vojáky.

„Používal ho generál Jan Syrový, velitel na Sibiři. Nikoli proto, aby se povyšoval nad ostatní, protože i on v roce 1914 začínal jako prostý voják, ale používal ho k vyjednávání s Rusy a dalšími zahraničními spojenci. Ale také s obchodníky, protože bylo nutné vojákům zajistit stravu,“ vysvětlil. Tento vůz zabrali legionáři cestou k Vladivostoku, když se přesouvali na Dálný Východ. Původně totiž sloužil pro inspekční jízdy ředitele železnice, známé Transsibiřeské magistrály.

Cestou do vlasti zahynul i dědeček dokumentaristy ČT Zdeňka Flídra z Tábora. „Prošel anabázi až ke Kazani, kde padl. Až do roku 1970 jsme o něm nevěděli, pak se otec náhodou dozvěděl, že byl u legií a o život přišel, když z kazaňské banky měli získat carské zlato,“ popisuje příběh svého dědečka Františka.

Více štěstí měl tchán Ernestiny Švorcové z Bechyně, Jindřich Švorc, dožil se do 78 let. „Původně byl knihovníkem a když byl na Sibiři, nějaký šlechtic vybral, aby mu spravoval knihovnu. Měl se tedy líp než ostatní. Každý den svojí sestře psal deník, jak žili a jak se přes Kanadu dostal až domů,“ říká a ukazuje časopis, v němž příběh jejího tchána vyšel.

Vlak putující republikou připomíná 103. výročí vzniku československých legií.