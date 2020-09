Do záchrany 200 let starého Vildova mlýna, známého také pod názvem Slabův, se pustil Spolek Sedlecká už v roce 2017. Unikátní dům, kterému hrozila demolice a nutně potřebuje novou střechu, odkoupil v roce 2018.

Od té doby ušli členové Spolku a dobrovolníci dlouhou cestu, díky níž se do vodního mlýna s malovaným štítem, odkazujícím na klasickou architekturu jihočeské vesnice, navrátil život. Podle Bohumily Mrzenové, členky Spolku Sedlecká, je v současnosti celá aktivita Spolku postavená na dobrovolnosti. „Máme dobrovolnice, které pravidelně pečou úžasné buchty, někdo zalévá květiny… Spolupráce je to slovo, které je společné pro dění okolo Vildova mlýna, jakkoliv by to mohlo znít budovatelsky,“ vysvětluje.

V objektu mlýna se v současnosti nachází infocentrum. Každý týden se Spolek snaží nabídnout lidem zajímavý program například ve formě přednášky či filmu. „Cílem je nová střecha. Až bude, můžeme plánovat vesele dál. Díky tomu, že dům žije a láká k návštěvě, vidíme, že má naše snažení smysl a baví nás vymýšlet další aktivity,“ dodává Bohumila Mrzenová, která zároveň připomíná, že při jedné z posledních akcí došlo k vyklizení mlýnice. Členové Spolku chtěli získat prostor pro sousedské posezení u kávy, kde se lidé budou moci nejen potkat, ale i plánovat další aktivity spojené s opravou mlýna a vybudováním expozice zaměřené na připomenutí bohaté jistebnické historie. „Podařilo se nemožné, nánosy popela, harampádí a odpadků, kterými Vilda plnil mlýnici desítky let, jsou pryč. Sešli se přitom dobrovolníci z Tamjdemu, Spolku Sedlecká, hasičky z Jistebnice… A máme čisto,“ zmiňuje členka Spolku. Za zajímavé nálezy, které odhalili při vyklízení, označila kamenný štok a torzo loupačky.

Tím ale výčet aktivit Spolku nekončí. „Rozšířili jsme nabídku pro návštěvníky infocentra o výstavu obrazů mladé malířky Lucie Císařové a prostor, kde si návštěvníci mohou odpočinout a popovídat,“ uzavírá Bohumila Mrzenová.

Jistebnický mlýn ještě donedávna obýval Vilém Štěpánek, svérázný malíř, který vyvolával kontroverze. Když původně vyučený lakýrník v roce 2015 zemřel, zůstala chalupa nedaleko jistebnického náměstí prázdná. Její osud je nyní i v rukách dobrovolníků, kterým rozhodně nechybí nadšení a elán změnit věci k lepšímu.

Záchranu Vildova mlýna podpořila také Nadace Via v rámci programu Živá komunita Spolek Sedlecká.