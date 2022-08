"Byť takové "povinné", neboť lepší juniorská párovka v ČR, v Evropě ani na světě letos není. A do třetice párová čtyřka posloužila i táborským veteránským veslařům, kteří v sestavě Jiří Diviš, Petr Suchý, Martin Šimák a Petr Malenický ve své věkové kategorii doveslovali také pro zlato! No, když to takto půjde dál, darovaná veslice bude zanedlouho brázdit české i zahraniční vody obtěžkána zlatem tak, jako v minulosti španělské galeony plující se zlatem Aztéků a Inků přes Atlantik," uvedl za veslaře VS Tábor Josef Mládek.

Táborští veslaři získali špičkovou italskou loď. Díky dotaci od města

Táborští zastupitelé se na jednom ze svých předchozích zasedání rozhodli věnovat veslařům 530 tisíc korun.

Částka měla odkazovat na výročí nádrže Jordán, které je letos právě 530 let. Oproti původnímu plánu si však táborští veslaři nemuseli kupovat starší loď. Italský výrobce se totiž rozhodl podpořit klub a dodal jim za cenu 530 tisíc novou v hodnotě jednoho a půl milionu. Shoda mezi zastupiteli byla jednomyslná. Během posledních pěti let totiž táborští veslaři čerpali pouze jednu dotaci ve výši 45 tisíc korun.

Veslařský oddíl funguje nepřetržitě od roku 1909, kdy byl založen jako Veslařský klub Jordán. Na pokrytí mimořádné dotace se použil fond pokut. Dotace na pořízení lodi byla mimořádným benefitem pro celý oddíl, přičemž ostatní oddíly z TJ VS Tábor (kanoisté, atleti) přidělení peněz plně podpořily.

