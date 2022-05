„Velitel si sedne v rámci nějaké operace k počítači a v ten moment mu musí fungovat všechno, co potřebuje ke své činnosti. Samozřejmě to musí fungovat i v mezinárodním prostředí, i když mu do sestavy přidělí třeba kanadskou jednotku, která má svůj systém,“ zjednodušil základní princip celého cvičení a také hlavní úkol všech zúčastněných spojařů podplukovník Tomáš Kosík.

Dítě je obrazem svého rodiče, říká bechyňský vojenský instruktor Michal Strejc

O společném konceptu sjednocení spojovacích technologií se začalo vážně uvažovat při zahraniční misi v Afghánistánu. V roce 2015 vznikl společný systém, který zahrnuje celkem 35 států. Česká republika se připojila o rok později.

Cvičení se poprvé konalo v roce 2019 a kvůli covidu bylo třeba dva roky čekat na další pokračování. Letos se jedinečného spojařského cvičení zúčastnilo na 350 vojáků. Cvičilo i v Žatci a soustava byla podporovaná z Olomouce. Další cvičení se chystá příští rok.

OBRAZEM: Bechyňští ženisté trénovali lezení na skalách i umělé stěně

„Naší snahou je zapojit i zahraniční partnery. Letos s námi měli cvičit už i Slováci, ale kvůli událostem na Ukrajině museli svoji účast zrušit. Příští rok s nimi ale počítáme,“ uzavřel podplukovník Kosík.