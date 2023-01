Na Jindřichohradecku je sečteno. I tady prezidentské volby vyhrál Petr Pavel

Pravidelným účastníkem výstavy je i předseda místní organizace Václav Hořejš, který už 75 let chová holuby. Se svými svěřenci posbíral na celostátních výstavách řadu ocenění. "Chov holubů je náročný, pokud ho chcete dělat dobře. Chovám především tygry, těch černých mám celkem deset párů a když se povedou tři nebo čtyři holubi do roka, kteří jsou kreslení a mají vše, co mají mít, tak jsem samozřejmě šťastný," vysvětlil holubář. Problémy a nemalé ztráty navíc chovatelům způsobují dravci, kteří holuby loví.

Vrásky na čele dělá chovatelům zároveň fakt, že zájem o chov drobných hospodářských zvířat klesá. Důvody jsou podle nich jasné. "Ke zvířatům musíte každý den, případně si zajistit někoho, kdo vám je nakrmí. Problémem je i to, že v posledním roce výrazně zdražila krmiva pro drůbež, takže spousta chovatelů redukuje chovy. U mladých chovatelů jsou pak problémem rodiče, často se totiž bojí, že se o zvířata děti nebudou starat a zůstane to na nich," poznamenal Martin Trubač. Problém s úbytkem chovatelů se podle něj týká hlavně holubářů a drůbeže. "Budeme samozřejmě rádi za každého nového člena, kterému do začátků poskytneme cenné rady. Naše webové stránky jsou www.chovatelefrahelz.cz," uzavřel chovatel.

