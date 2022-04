Barokní Samsonova kašna pochází z let 1721 - 1727 a svého druhu je jednou z největších v zemi.



Ve své době sloužila k zásobování centra města vodou. Čerpala se do ní z Vltavy a kvůli tomu také byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž.



Potrubí odtud přivádělo vodu do města pod hladinou Vltavy, což byl v tehdejší době značný technický úspěch.

"Samsonova kašna není jediným vodním prvkem, který bude v jarních a letních měsících zpříjemňovat lidem v krajské metropoli. Po zimní přestávce už například ožily oba vodní prvky na Lannově třídě nebo kašny v parku Na Sadech a v Háječku. Stejně tak jsou postupně do provozu uváděna i městská pítka," uvedla Jitka Kramářová ze společnosti ČEVAK a.s.

Kašna se v plné kráse představí kolemjdoucím už tuto středu.