Stavba nového železničního mostu u Červené nad Vltavou je zhruba v polovině. Spojení břehů Orlíku, které má po dokončení patřit mezi největší oblouková přemostění v České republice, by mělo být hotové příští rok.

Břehy Orlíku spojí další železniční most. Roste hned vedle stávajícího. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V úterý 2. května se uskutečnilo výjezdní zasedání dopravního a hospodářského výboru Jihočeského kraje, jehož součástí byla mimo jiné návštěva stavby nového železničního mostu. Zájemci si tak mohli mimořádně prohlédnout místo, ke kterému se jinak než vlakem nebo pěšky v podstatě nedá dostat.

Jak zaznělo na místě, stavba jde podle plánu. "Máme zhruba týdenní skluz oproti harmonogramu," informoval za Správu železnic, investora stavby, Petr Žákovec. Práce odstartovaly začátkem loňského roku a hotovo má být koncem roku příštího. Letos by se měl dostavět oblouk.

Nový železniční most se staví hned vedle stávajícího, který je nadále v provozu. Po dokončení stavby a převedení dopravy na novou trať se měla stará konstrukce zbourat. To se ale nestalo, protože historický most z 19. století byl v roce 2021 prohlášen za kulturní památku. Co s ním bude dál, je však zatím ve hvězdách. Správa železnic nemá v úmyslu si ho nechat, město Písek ani Jihočeský kraj ho nechtějí. Zájem projevil pouze spolek Viadukt, jehož představitel, bosenský architekt Igor Kovačević ho považuje za významné technické dílo. Jeho cílem je vytvořit z mostu turistickou destinaci.

Velkou výhodou zachování provozu na starém mostě je minimum výluk během stavby nového přemostění. Byly třeba hlavně zpočátku stavby na zakládání opěr nového mostu a další jsou v plánu koncem roku 2024 na přepojení provozu do nové trasy.

Ke stavbě nového železničního mostu se přistoupilo z důvodu toho, že stávající most je dle Správy železnic v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých typů vozidel na celé trati z Tábora do Písku. "Je na něm významně omezena rychlost a jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků. V provozu by měl být podle předpokladů do konce roku 2024," uvedl před časem mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nový železobetonový most má po dokončení patřit mezi největší oblouková přemostění v České republice. Jeho délka dosáhne 316,3 metru, rozpětí oblouku bude 156 metrů. Cena nového mostu je zhruba 543 milionů korun. Zhotovitelem je společnost Metrostav.