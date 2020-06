Jak fotografka prozradila, z fotografií z Brandlína by měla vzniknout výstava. „Budou součástí nové výstavy, ještě nevím, jestli v Praze nebo Českých Budějovicích, pravděpodobně z nich udělám i kalendář,“ zmínila Veronika Pilařová.

Obyčejné dívky

Pro svou práci si vybrala obyčejné dívky a ženy a oděla je do historického spodního prádla z přelomu 20. století. „Všechno to komponuji do prostředí, tak aby to bylo opravdové retro. K dispozici mám dobové rekvizity, od nábytku, přes klavír, í či zrcadlo,“ popsala fotografka, která přijela až od Benešova.

S líčením pomáhala pouze jedna vizážistka. „Sehnala jsem obyčejné dívky, nechtěla jsem žádné profesionálky, ve finále budou snímky černobílé, aby to vypadalo opravdu věrohodně,“ dodala.

Její dílo lze momentálně obdivovat v českobudějovickém Davidovo Bufíku. „Jde o fotografie z období páry, ve focením mám široký záběr, fotila jsem Sedm hříchů, kolekci klobouků k výstavě a přehlídce na táborské Střelnici, fotím i akty či svatby, baví mě změna a mám stále nové nápady,“ naznačila Veronika Pilařová. V těchto dnech probíhá instalace výstavy Praha Genius Loci ve Strahovském klášteře.

Oděvy si hlavní aktérky ušily nebo zapůjčily od svých babiček či tetiček. „Nebudou to úplně klasické akty, ale takové něžné, aby byly vidět obrysy ženského těla komponované do interiéru; nohavičky, odhalená ramena, korzety či letmo i ňadra,“ upřesnila autorka.