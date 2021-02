„Sedmé úkolové uskupení se nachází ve fázi společné přípravy. V současné době probíhá polní výcvik posílené pontonové čety v posádce Bechyně zaměřený na bojové drily, činnost v prostoru rozmístění nebo reakce na incidenty. Velitelský prvek zároveň zpracovává operační dokumentaci a plní úkoly logistické přípravy,“ upřesnil náplň výcviku velitel sedmého úkolového uskupení kapitán Josef Kurfiřt.

Přibližně 80 vojáků nejen ze ženijního pluku už má od začátku roku za sebou teoretickou přípravu na různá témata, která souvisí se zahraniční operací. „Kromě toho si někteří vojáci musí ještě doplnit chybějící kurzy, které z důvodu proti epidemiologickým opatřením nemohli absolvovat na konci minulého roku a které jsou pro výjezd do Lotyšska nezbytné,“ doplnil Kurfiřt a dodal, že současná situace jim neustále komplikuje plány.

I tak ale příprava pokračuje dál. Hlavním úkolem je, aby se jednotka sehrála a vojáci se navzájem lépe poznali, i v náročných podmínkách. „I přestože nám počasí moc nepřeje, začíná tát sníh a všude je bláto, tak se stmelujeme a pořád se snažíme držet správnou morálku,“ prozradil starší ženista na první pontonové četě desátník P. H., pro kterého bude mise v Lotyšsku vůbec první zkušeností se zahraniční operací. „Vidím v tom velkou příležitost k získání nových zkušeností a také kariérního postupu.“

Podobně to vnímá i velitel družstva první pontonové čety četař T. F., který je s výkonem svých svěřenců velmi spokojený. „Nejsme žádná mechanizovaná četa, ani speciální jednotka. A na to, že teď prakticky necvičíme, tak kluci předvádějí perfektní výkony.“ Četař navíc poukázal na to, že Baltské země patří k těm chladnějším, takže příprava v zimě na sněhu i ledu je více než příhodná.

Pro sedmé úkolové uskupení složeného zejména z příslušníků patnáctého ženijního pluku je to teprve začátek. Hlavní úkoly jsou plánovány na měsíc březen, kdy se většina jednotky přesune na vodní cvičiště v Litoměřicích. Vyčlenění příslušníci zahraniční operace navíc absolvují odbornou stáž v místě nasazení, na lotyšské základně v Adazi.

Zuzana Králová