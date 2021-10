„Pohybují se s jednotkou v první linii. Jejich úkolem je rozpoznat a potvrdit nějakou hrozbu, může se jednat i o nástražný výbušný systém. Pokud na něco takového narazí, přichází pak na řadu pyrotechnik,“ popsal úlohu v celém procesu náčelník skupiny specialistů kapitán Tomáš Labuda.

Další pomocníkem pro identifikaci hrozeb jsou i vojenští psi. „Učíme se tady obě strany. Pyrotechnik vidí případy, kdy se pes může využít. Na druhou stranu pro nás je to velká zkušenost, na co se zaměřit při výcviku, co se může hodit do praxe,“ vysvětlil praporčík David Pavlíček, starší instruktor výcviku z Centra vojenské kynologie Chotyně.

Podle něj je pravidelný trénink, stejně jako u vojáků, podmínkou úspěchu. „ Aby pes a psovod byly sehraná dvojice, tak se pořád učí, je to všechno o zkušenostech. Cvičíme je, aby byli v rámci hry schopni rozpoznat určitou pachovou stopu – třeba výbušninu. Tím pomůže pyrotechnikovi určit polohu hrozby.“

Během cvičení si desítka týmů mohla vyzkoušet více jak 15 různých situací, které by se mohli skutečně přihodit. Při nácviku využili také speciální přístroj Gemini, který dokáže určit, jakou daná nástraha obsahuje výbušninu. „Když to řeknu zjednodušeně, přístroj prosvítí obal laserem a řekne vám, co to obsahuje. My už pak víme, že to není například cukr, ale opravdu výbušnina a že tuto hrozbu musíme zneškodnit,“ vysvětlil velitel roty.

