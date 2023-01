Vše začalo již v pátek 30.12.2022 ve 21 hodin kulturním programem a registrací dětských kategorií. Po vystoupení mažoretek DDM Soběslav a taneční skupiny Lucie odstartoval ve 22 hodin závod dětí do 10 let. Třináct malých borců bojovalo na 450 metrů dlouhém okruhu náměstí o vítězství se zápalem olympioniků. Strhující závod vyhrál Vilém Hojka z Rugby Olymp Praha (01:35) před Elou Dvořákovou (01:40) a Denisem Rybákem ze Soběslavi (01:41). Ve 21:15 hod. si to na dvojnásobné trati rozdalo jedenáct starších dětí ve věku 11 – 14 let. Zvítězil Antonio de Munari z CSS LdV Bolzano (02:50) před Lukášem Buštou ze Soběslavi (03:02) a Přemyslem El Karibem z Prahy (03:11).